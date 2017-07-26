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ЄС офіційно повідомив, що асоціація з Україною запрацює із 1 вересня

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Офіційний журнал Європейського Союзу опублікував повідомлення про набуття чинності Угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною з 1 вересня 2017 року. Про це повідомляє сайт законодавства ЄС.

«Угода про асоціацію між Європейським союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку, підписану в Брюсселі 21 березня 2014 року і 27 червня 2014 року (1), набуває чинності з 1 вересня 2017 року відповідно до статті 486 (2) Угоди, оскільки останній документ про ратифікацію був переданий на зберігання 11 липня 2017 року», – сказано в повідомленні.

Як відомо, 11 липня 2017 року Рада Європейського Союзу завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Президент України Петро Порошенко зазначив, що з 1 вересня 2017 року розпочнеться «якісно новий етап нашого шляху до Європейського Союзу».

УП

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