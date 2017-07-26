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Уряд пропонує зменшити швидкість руху авто в населених пунктах

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Міністерство інфраструктури України погодило без змін проект постанови уряду, який має за мету зменшення кількості ДТП на дорогах шляхом зменшення максимально дозволеної швидкості для транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору, передає Львівський портал.

«Проектом передбачається зменшення швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах з 60 до 50 км/год. При цьому з 23 години вечора  до 6 години ранку у населених пунктах рух транспортних засобів дозволятиметься зі швидкістю не більше 60 км/год», – йдеться у повідомленні.

Фото: BukNews

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