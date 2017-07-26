Уряд пропонує зменшити швидкість руху авто в населених пунктах

Міністерство інфраструктури України погодило без змін проект постанови уряду, який має за мету зменшення кількості ДТП на дорогах шляхом зменшення максимально дозволеної швидкості для транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору, передає Львівський портал.

«Проектом передбачається зменшення швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах з 60 до 50 км/год. При цьому з 23 години вечора до 6 години ранку у населених пунктах рух транспортних засобів дозволятиметься зі швидкістю не більше 60 км/год», – йдеться у повідомленні.

Фото: BukNews