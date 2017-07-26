У Львові евакуйовують людей з відділення лікарні

У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП Львівщини.

За словами аноніма, заміноване відділення однієї з львівських лікарень.

Сьогодні, 26 липня, о 12.40 на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування відділення однієї з львівських лікарень, розташованої по вулиці Кульпарківській.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.

Правоохоронці обстежують будівлю та прилеглу територію, а також вживають заходів для встановлення особи аноніма, котрий повідомив про замінування.