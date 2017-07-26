У Львівському управлінні юстиції заявили, що більше не братимуть спокусливі торбинки з алкоголем і солодощами

Начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський повідомив про тиск на нього у зв’язку з «Аферою століття». Про це він зазначив під час прес-конференції сьогодні, 26 липня, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами П. Жукровського, незважаючи на тиск він документи щодо анулювання дозволу на нотаріальну діяльність одному із фігурантів скандалу з комунальним майном.

«Я провів перевірку приватного нотаріуса. Дійсно виявилися неприпустимі факти нотаріальних дій і, незважаючи на різний тиск, я подав подання про анулювання дозволу на здійснення Привіт, Родак Катеринанотаріальної діяльності і особисто передав прокурору області всі матеріали у цій справі», – повідомив посадовець.

Водночас він повідомив, що вказана нотаріус помер ще до розгляду подання.

Також він не заперечив, що у Львові діють так звані чорні нотаріуси.

«Чи є у нас чорні нотаріуси? Ми реагуємо на такі факти. Сьогодні за моїм підписом подано у дисциплінарну комісію Міністерства юстиції одне подання про анулювання свідоцтва приватному ноніусу Роману Гусаку, щоб поставити крапку у роботі цього нотаріуса», – зазначив Я. Жукровський.

Окрім того, він наголосив, що сьогодні управління юстиції Львівщини перш ніж скласти подання на нотаріуса, скликає комісію.

«Ситуація, коли окремі управління тишком-нишком відправляють подання, щоб зводити особисті порахунки з нотаріусами – у нас не пройде. У сферу нотаріату я призначив нового начальника відділу,аби припинити практику занесення торбинок з алкоголем і солодощами в наші відділи. Останніх кілька місяців відділ працює в посиленому режимі. У сфері роботи нотаріусів Львівщини буде порядок і дотримання законодавства», – повідомив посадовець.

Як повідомляв Львівський портал, до схеми розкрадання комунального майна у Львові причетні п’ятеро осіб, двох з них уже затримано, одного оголошено у розшук.