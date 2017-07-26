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Працівники горезвісного ЛАЗу нарешті отримали зарплати, на які чекали роками

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Працівникам ТзОВ «Львівський автобусний  завод» нарешті виплатили майже десятирічні борги по зарплатах. Про це сьогодні, 26 липня, під час прес-конференції повідомив начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, мова йде про 3,5 млн грн.

«У першому півріччі ми забезпечили повне виконання виплати всієї заборгованості по заробітній платі працівникам ТзОВ «Львівський автобусний завод», а це близько 3,5 млн грн. Це заборгованість, яка була з 2009 року. Це  є більше 100 виконавчих проваджень», – повідомив він.

Такоє Я. Жукровський зазначив, що зарплатні борги також повернули працівникам радіотехнічного інституту.

«Науково-дослідному радіотехнічному інституту  -3,7 млн грн. Це гроші, що роками перебували на виконанні»,  -повідомив він.

Нагадаємо, що працівникам збанкрутілого ЛАЗу роками не виплачували заробітної плати, а також не віддавали трудові книжки. Детальніше про це ми писали тут.

 

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