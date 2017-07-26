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Поліція охорони Львівщини шукає працівників. Обіцяють зарплату від шести тисяч

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Управління поліції охорони у Львівській області оголошує конкурс на службу в поліції охорони серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції на вакантні посади. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні поліції охорони. 

Так, вакантні такі посади:

  • поліцейський;
  • поліцейський-водій.

До службових обов’язків за вказаними посадами входить забезпечення охорони об’єктів усіх форм власності, кредитно-фінансових установ, приміщень з особистим майном громадян, а також охорона публічного порядку у місті Львові, районних центрах області та містах обласного підпорядкування.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вік від 18 років, повна загальна середня або вища освіта, володіння українською мовою, готовність до служби в будь-якому регіоні України у зв’язку зі службовою необхідністю, для кандидатів на посаду поліцейського-водія – наявність посвідчення водія з категорією «В» та навики впевненого керування автомобілем в умовах дорожнього руху в м. Львові.

Необхідні навички та якості: належні стан здоров’я та рівень фізичної підготовки, позитивне проходження професійно-психологічного відбору, високі мотивація та особисті якості, здатність швидко приймати правильне рішення та вміння діяти в екстремальних ситуаціях, дисциплінованість, організованість, відповідальність, комунікабельність, ввічливість, стриманість, прагнення допомагати людям, уміння аргументовано висловлювати свою думку.

Ми пропонуємо: грошове забезпечення від 6 тисяч гривень з перспективою систематичного збільшення (залежить від займаної посади, спеціального звання, стажу служби в поліції), соціальні гарантії, професійне навчання, можливість кар’єрного росту.

Для участі в конкурсі кандидатам необхідно надати до поліцейської комісії наступні документи:

  • Письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • Копію паспорта громадянина України;
  • Копії документів про освіту;
  • Автобіографію та чотири фотокартки розміром 3х4 см (в анфас);
  • Декларацію, визначену Законом України «Про запобігання корупції»;
  • Копію трудової книжки (за наявності);
  • Медичну довідку про стан здоров’я;
  • Копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (приписного свідоцтва).

Документи для участі в конкурсі приймаються за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 44, Управління поліції охорони у Львівській області, відділ кадрового забезпечення.

Довідкова інформація з питань проведення конкурсу: тел. (032) 252-33-07, (067) 320-15-92, електронна пошта – vkzydsolv@gmail.com.

 

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