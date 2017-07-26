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Підкамінь та Верин увійшли до фіналу конкурсу «Неймовірні села України»

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Підкамінь та Верин – селища Львівської області увійшли у фінал II Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України». Таке рішення прийняла Експертна рада конкурсу. Відтак села Львівщини змагатимуться із 18 опонентами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Проголосувати за улюблене село можен кожен охочий на сайті AgroPortal.ua до 16 серпня. Паралельно з онлайн-голосуванням кожен член Експертної ради виставить оцінки селам-конкурсантам.

 

Загальний призовий фонд становить 150 тис грн і буде розподілений між переможцями змагань. Села отримають сертифікат на певну суму, з подальшою закупівлею організаторами необхідного інвентарю.

 

Також переможець конкурсу отримає унікальну можливість відвідати восени Німеччину з метою обміну досвідом щодо розвитку державного управління та коопераційного самоврядування.

Загалом для участі у конкурсі надійшло понад 300 заявок.

Фото: ЛОДА

 

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