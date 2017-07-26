Омелян каже, що МАУ заборгувала державі 400 мільйонів

Судові позови авіакомпанії МАУ – це пряме втручання в домовленості іншої авіакомпанії з аеропортами. Вони є необґрунтованими і безпідставними. Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.

За словами Міністра, встановлення дискримінаційних умов і порушень правил конкуренції – це компетенція АМКУ, а не суду: «А зараз є лише обов’язкові рекомендації аеропорту Бориспіль від АМКУ, в яких вказано, що лише МАУ кілька років мала там знижки і що щодо цього відбувається розслідування».

За словами Володимира Омеляна, якщо діяльність міністерства призводить до зниження цін у МАУ та інших перевізників, це означає, що МАУ визнало ефективність роботи міністерства і конкуренція справді посилюється: «Заявлені МАУ вимоги до міністерства – це не шкода МАУ, це здобуток українців і наслідок конкуренції, за яку бореться міністерство».

Володимир Омелян зазначив, що позови заявлені, в тому числі, до іноземного суб’єкту – Ryanair, лише процедура виклику цієї сторони триватиме понад 6 місяців.

«До вступу в силу будь-яких рішень є презумпція дійсності договорів. Договори є дійсними станом на сьогодні і до вступу потенційних рішень судів в силу. Що малоймовірно у цьому році. Вважаємо позови необґрунтованими та безпідставними. За такою ж логікою всі договори МАУ можуть визнаватись недійсними. Мабуть, міністерству варто подумати над таким зустрічним позовом і позбавити авіакомпанію того привілейованого становища, яке ця компанія має в аеропорту Бориспіль», – наголосив очільник Міністерства.

За його словами, Меморандум, на який посилається МАУ у позовах, не є договором та не є зобов’язуючим документом.

«Міністерство не має повноважень щодо визначення умов між авіакомпаніями та аеропортами. Однак, таких повноважень не має і МАУ. Позови МАУ – це пряме втручання в домовленості іншої авіакомпанії з аеропортами. Один із позовів суд повернув без відкриття провадження у справі. Інший призначено до розгляду 18.09.2017, ще два – питання про відкриття провадження ще не вирішено суддями», – додав Володимир Омелян.

«Я хочу ще раз наголосити, що те, що ви бачите сьогодні, це не випадковий збіг обставин, це не переговори – це зумисне блокування українського ринку. Таку картину ми бачимо не лише в авіації, а й у морській галузі, на залізниці, в енергетиці. І тому нам всім: уряду, парламенту потрібно вирішити, чим ми займаємося. Чи ми будуємо Україну, яка відкрита для світу, чи ми далі хочемо зробити з України острів, на який мають доступ лише обрані, в яких є човни чи інші засоби для пересування. Я вважаю, що українці не туземці, щоб терпіти такі речі, які відбуваються сьогодні», – підкреслив Міністр.

«В інтересах держави, щоб громадяни держави літали дешево і отримували якісні послуги. Ми вже мали одну епопею з МАУ в 2015 році, коли було звільнено керівництво Державіаслужби. Тоді це теж супроводжувалось гучними скандалами, полемікою і всім іншим. Підсумок – ми зробили правильно, ми знайшли компетентне керівництво, яке без жодних скандалів призначає маршрути і дає напрямки для всіх авіакомпаній. Ріст ринку 30% в минулому році, 50% в цьому році. Це не заслуга МАУ, це заслуга Міністерства. І те, що відбувається сьогодні, це свідоме блокування будь-якого розвитку авіаційної галузі. Використовують всі можливі важелі: державні органи влади, урядові структури, експертне середовище. Вкладається найбільший ресурс, щоб зупинити заходження найбільшого лоукоста Європи до України. І проблема в тому, що це створюється величезний прецедент для України. Тому, що ми всім розповідаємо, що хочемо, аби світові компанії зайшли в Україну, а насправді – ні», – наголосив Володимир Омелян.

«Я би щиро порадив власникам і керівництву МАУ сконцентруватися на питанні сплати в державний бюджет 400 млн. зборів, які вони вже заборгували, на питаннях розвитку летовища Дніпро, авіакомпанії Дніпроавіа, і багатьох інших питаннях. Я сподіваюсь, що реакція компанії Ryanair буде спокійною і ми швидко на державному рівні припинимо цей фарс, який зараз спровокований власниками авіакомпанії МАУ», – додав Міністр.

Як повідомляв Львівський портал, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України у суді вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львів, заборонити Мінінфрастуретури сприяти Ryanair в Україні та зобов’язати Україну виплатити МАУ десятки мільйонів втрат.

Фото: KNK.Media