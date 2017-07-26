Львівську суддю відсторонили від посади

Суддю Катерину Котельву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Згідно із частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» суддя Галицького районного суду міста Львова Котельва Катерина Олександрівна тимчасово відсторонюється від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Суддя вважається тимчасово відстороненою від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.