ОСТАННІ НОВИНИ

Львівську суддю відсторонили від посади

|

Суддю Катерину Котельву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Згідно із частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» суддя Галицького районного суду міста Львова Котельва Катерина Олександрівна тимчасово відсторонюється від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Суддя вважається тимчасово відстороненою від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів