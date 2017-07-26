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Львів'ян кличуть на змагання з вуличного баскетболу

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Вже в цю суботу, 29 липня, о 10:00 год. на майданчику неподалік від «Медика» (вул. Кастелівка, 8) розпочнеться Lviv Hip Hop All-Star – змагання з вуличного баскетболу 3 на 3. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Також в програмі події передбачено різноманітні конкурси:

-3-очкові кидки;

-слем-данки;

-кидки з середини поля.

Хіп-хоп атмосферу створюватиме відомий львівський DJ SHON.

Подія безкоштовна, крім того можна буде виграти безліч цінних призів від українських брендів.

Зареєструватися можна тут.

Фото: Волинські новини

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