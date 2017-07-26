Фестиваль «Ту Стань!» запрошує поринути у автентичну культуру Київської Русі

Упродовж 4-6 серпня село Урич на Сколівщині порине у справжнє Середньовіччя: ХІІ фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань!» знову збере шанувальників давньої історії та здорового відпочинку з усієї України та Європи. І окрім традиційних лицарських забав, цього року «Ту Стань!» обіцяє чимало несподіванок: гостей занурять – усе буде, як в кіно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

Лицарські бої, бугурти, стрільби з луків та арбалетів, нічний штурм фортеці, катання на конях та екскурсії давніми скелями – усе це, як завжди, чекає на гостей Ту Стані! 2017.

А крім того – чимало нового і в програмі фестивалю. Ту Стань! – це фестиваль, на якому кожен знайде свою справу. Література, музика, театр, кіно, лекції, ремісництво та численні майстер-класи впродовж усіх трьох днів фестивалю забезпечать насичений відпочинок для цілої родини чи великої компанії друзів. А середньовічний ярмарок та заповідна природа Сколівських Бескидів доповнять добрі враження від вакацій.

Детальніше про фестиваль – тут.