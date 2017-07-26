ОСТАННІ НОВИНИ

Фестиваль «Ту Стань!» запрошує поринути у автентичну культуру Київської Русі

|

Упродовж 4-6 серпня село Урич на Сколівщині порине у справжнє Середньовіччя: ХІІ фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань!» знову збере шанувальників давньої історії та здорового відпочинку з усієї України та Європи. І окрім традиційних лицарських забав, цього року «Ту Стань!» обіцяє чимало несподіванок: гостей занурять  – усе буде, як в кіно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

Лицарські бої, бугурти, стрільби з луків та арбалетів, нічний штурм фортеці, катання на конях та екскурсії давніми скелями – усе це, як завжди, чекає на гостей Ту Стані! 2017.

А крім того – чимало нового і в програмі фестивалю. Ту Стань! – це фестиваль, на якому кожен знайде свою справу. Література, музика, театр, кіно, лекції, ремісництво та численні майстер-класи впродовж усіх трьох днів фестивалю забезпечать насичений відпочинок для цілої родини чи великої компанії друзів. А середньовічний ярмарок та заповідна природа Сколівських Бескидів доповнять добрі враження від вакацій.

Детальніше про фестиваль – тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів