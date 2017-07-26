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Фахівці забракували півтонни м’яса і дві тонни молока, які мали продаватися на ринках Львівщини

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Із початку року у Львівській області лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи не допустили до продажу на ринках 500 кг м’яса, 2 т молока та 33 т овочів і фруктів. Про це сьогодні, 26 липня, під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Ростислав Волошин, передає кореспондент Львівського порталу.

«За півроку нашими лабораторіями вже проведено близько 100 тис. лабораторних досліджень, до реалізації не допущено 500 кг м’яса, 2 тонни молока, 33 тонн овочів та фруктів. Важливо, що станом на нині нема харчових отруєнь продуктами, які купувалися на ринку», – розповів він.

Всього у Львівській області 42 лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, які працюють на ринках, де здійснюється продаж продуктів тваринного походження (молоко, масло, м’ясо). Наразі у області триває реорганізація лабораторії ветсанекспертизи.

Фото: Вголос

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