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Батьків, щоб «косять» від сплати аліментів, відправлятимуть на будівельні роботи

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Батьків, що мають заборгованості у виплаті аліментів відправлятимуть на роботи у будівельні батальйони при військових частинках. Про це сьогодні, 26 липня, під час прес-конференції повідомив начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, відповідні зміни у законодавство ініціювали органи юстиції.

«Ми ініціюємо запровадження механізму стосовно злісних неплатників аліментів. Це є внесення змін до законодавства і примусового переміщення батьків, які мають заборгованість більше року на роботу в будівельні батальйони, що мають бути створенні  при військових частинах. Щоб від цих батьків була хоч якась користь для держави», – розповів посадовець.

 

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