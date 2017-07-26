Батьків, щоб «косять» від сплати аліментів, відправлятимуть на будівельні роботи

Батьків, що мають заборгованості у виплаті аліментів відправлятимуть на роботи у будівельні батальйони при військових частинках. Про це сьогодні, 26 липня, під час прес-конференції повідомив начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, відповідні зміни у законодавство ініціювали органи юстиції.

«Ми ініціюємо запровадження механізму стосовно злісних неплатників аліментів. Це є внесення змін до законодавства і примусового переміщення батьків, які мають заборгованість більше року на роботу в будівельні батальйони, що мають бути створенні при військових частинах. Щоб від цих батьків була хоч якась користь для держави», – розповів посадовець.