Вибухотехніки перевіряють підозрілий предмет, який знайшли на території львівського дитсадка

У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про виявлений підозрілий предмет. Підозрілий згорток, обмотаний скотчем, виявили працівники однієї з львівських дитячих установ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Сьогодні, 25 липня о 14.50 на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшла інформація від працівниці однієї з львівських дошкільних дитячих установ про те, що на території установили виявлено підозрілий згорток, обмотаний скотчем.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки та працівники інших служб. Правоохоронці перевіряють приміщення установи та прилеглу територію.