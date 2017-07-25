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Вчора у зоні АТО було поранено трьох українських військових

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За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих у лавах українських військ немає, 3 військовослужбовців дістали поранення. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, передає кореспондент Львівського порталу.

Луганський напрямок

Саме тут вчора сталася найбільша кількість ворожих обстрілів. У Кряківці противник застосовував міномет. Біля Трьохізбенки сталося коротке бойове зіткнення. Група ворожих розвідників намагалася наблизити до українських позицій, проте була вчасно виявлена. Вже через 10 хвилин, не витримавши щільного вогню з нашого боку, противник відступив.

На інших ділянках фронту у Станично-Луганському, Новоайдарському та Попаснянському районах противник активно вів вогонь з легкого озброєння, здебільшого ввечері.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 14 ворожих обстрілів.

Такі дані оприлюднив сьогодні на брифінгу речник  Міністерства оборони України з питань АТО  полковник  Андрій Лисенко.

Донецький напрямок

Як і в минулі дні, основні бойові дії розгорнулися в Авдіївці та на позиції «Шахта Бутовка». Противник тричі застосовував міномети, випустивши при цьому 15 мін. Вогонь вівся з боку Ясинуватої та Спартака. Українські війська активно вели вогонь у відповідь.

Також ввечері відбулася одна 30-хвилинна перестрілка на світлодарській дузі.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 5 ворожих обстрілів.

Маріупольський напрямок

Противник дещо активізувався по всьому фронту. Окупанти по одному разу застосовували БМП та міномети, в решті випадків обмежившись легким озброєнням. Бойові дії почалися після 15 години й тривали до пізнього вечора. Найбільш неспокійно вчора було в Красногорівці, Богданівці та Широкиному. Наші війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь – зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем, озброєння, встановленого на бронетехніці.

Всього вчора на Маріупольському напрямку противник організував 8 обстрілів.

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