В Україні новий голова Державної прикордонної служби

Президент України Петро Порошенко представив нового голову Державної прикордонної служби України – генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Про це повідомив глава держави на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

«Радий представити нового Голову Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Новому керівнику ставлю завдання посилити прикордонну безпеку, щоб зупиняти тих, хто не з добром до нас приходить. І підтримувати комфортні умови для громадян, які подорожують до Європи без віз, рішуче викорінювати корупцію в службі – йдеться у повідомленні», – йдеться у повідомленні Петра Порошенка.