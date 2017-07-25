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В Україні новий голова Державної прикордонної служби

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Президент України Петро Порошенко представив нового голову Державної прикордонної служби України – генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Про це повідомив глава держави на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

«Радий представити нового Голову Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Новому керівнику ставлю завдання посилити прикордонну безпеку, щоб зупиняти тих, хто не з добром до нас приходить. І підтримувати комфортні умови для громадян, які подорожують до Європи без віз, рішуче викорінювати корупцію в службі – йдеться у повідомленні», – йдеться у повідомленні Петра Порошенка.

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