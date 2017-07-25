Українські школярі вибороли 14 медалей на міжнародних олімпіадах

На міжнародних олімпіадах з хімії, математики і фізики українські школярі вибороли 14 медалей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міносвіти.

У липні українські школярі здобули 3 золоті, 6 срібних та 5 бронзових медалей на трьох міжнародних учнівських олімпіадах – з хімії, математики і фізики.

Так, 5 медалей вибороли українські учасники олімпіади з фізики. «Золото» – у одинадцятикласника Рішельєвського ліцею (м. Одеса) Романа Солецького та десятикласника Харківського фізико-математичного ліцею № 27 Сергія Кригіна. Срібну медаль отримала учениця Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Вікторія Ковальова, а бронзові – учень Технічного ліцею НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Кирило Совайло та учень Маріупольського міського ліцею Олександр Хасай.

Міжнародна фізична олімпіада пройшла в Індонезії, місті Джок’якарта, і зібрала понад 400 школярів з 88 країн світу.

Знавці математики змагалися у місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – участь в олімпіаді взяли більш як 600 учнів із 111 країн.

Золоту медаль для України здобув учень столичної гімназії «Академія» Антон Тригуб. Срібні нагороди привезли Нго Нгок Тхай Шон та Олег Руденко з Харківського фізико-математичного ліцею № 27. Учень цього ж навчального закладу Роман Сарапін та учень Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» Георгій Іванчик отримали «бронзу». З Почесною грамотою додому повернувся учень Харківського НВК № 45 «Академічна гімназія» Ілля Коваль.

Зі змагань з хімії, що проходили в таїландському місті Накхонпатхом, українська команда повернулася з чотирма медалями. «Срібло» – у випускниці київського Природничо-наукового ліцею № 145 Юлії Філь, випускника Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 Миколи Авраменка, випускника Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка Тараса Сеха. «Бронзу» виборов учень Харківського ліцею № 89 Олександр Коломієць.

Загалом олімпіада з хімії зібрала 300 учасників із 78 країн світу.

Нагадуємо, що міжнародні учнівські олімпіади є індивідуальними змаганнями. Вони передбачають теоретичні та практичні тури, зміст яких сформований міжнародними оргкомітетами та журі. Попереду в українських школярів ще 2 міжнародні олімпіади – з біології та інформатики.

Довідково: З 1993 року школярі незалежної України у складі окремих команд беруть участь у Міжнародних учнівських олімпіадах з математики, фізики, хімії, біології, інформатики, з 1996 року – з екології, з 2010 року – з географії, з 2011 року – з астрономії.

У 2012-2014 рр. учні брали участь у міжнародній олімпіаді з історії.

За період з 1993 по 2016 роки у Міжнародних олімпіадах 698 українських школярів вибороли 574 медалі різного ґатунку, із них 96 золоті, 224 срібні, 254 бронзові; 30 учасників нагороджено Почесними грамотами.

У 2016 році 30 школярів України у складі команд взяли участь у 7 міжнародних учнівських олімпіадах. Вони вибороли 22 медалі: 3 золоті, 9 срібних та 10 бронзових.

Мета змагань – підтримка обдарованої молоді, зміцнення міжнародного співробітництва у галузі освіти і науки, розширення гуманітарних контактів між державами світу, спрямованих на інтеграцію до європейського та світового освітнього простору.

Фото: МОН