У Львові п’яних винуватців ДТП з потерпілими знайшли в кущах неподалік аварії

Біля Львова патрульні виявили учасників ДТП з потерпілими, які заховалися у кущі за 150 мерів від місця події. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вночі, 25 липня, біля населеного пункту Малехів сталося зіткнення між автомобілями Volkswagen Passat та Mitsubishi Outlander. Внаслідок автопригоди постраждав водій легкового автомобіля. Коли інспектори прибули на місце події, водій був затиснутий в автомобілі. Рятувальники та патрульні допомогли медикам дістати 21-річного потерпілого з транспортного засобу, після чого його госпіталізували. Водія позашляховика не було на місці події.

Патрульні почали обстежувати територію і орієнтовно за 150 метрів від місця інциденту виявили у кущах чоловіка та жінку, які мали значні зовнішні ушкодження внаслідок ДТП. Це були водій та пасажир позашляховика. Патрульні також відчули сильний запах алкоголю від згаданих осіб та помітили ознаки сп‘яніння. Для них викликали швидку, яка забрала потерпілих до лікарні. На місце викликали слідчих.

Згодом, стало відомо що водій та пасажир позашляховика самовільно покинули медичний заклад. Оформляла ДТП військова прокуратура.