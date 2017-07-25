Цієї ночі львівські патрульні спіймали 12 п’яних водіїв

Нічні пригоди львівських водіїв: патрульні склали 12 протоколів за керування автомобілем в стані сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

В ніч з понеділка на вівторок, 2 батальйон патрульної поліції міста Львова виявив 12 водіїв, які перебували в стані сп’яніння. З них четверо водіїв мали ознаки наркотичного сп’яніння. Зокрема, на вулиці Сихівській, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Mercedes-Benz ML500, який перебував у розшуку за створення ДТП. Інспектори зупинили транспортний засіб та повідомили водія, що автомобіль перебуває в орієнтуванні. Чоловік повідомив, що він не знає ні про яке ДТП. Також водій не мав при собі документів, оскільки в нього їх вилучили за підозрою у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння проте суд не притягнув до відповідальності. Особу встановили в базі даних та запропонували пройти перевірку на стан сп’яніння. Результат – 0.42 проміле. На водія склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння), а також викликали в Управління патрульної поліції для розгляду справи по розшуковому ДТП.

Ще одного водія, цього разу мопеда, зупинили через відсутність мотошолома. Чоловік поводив себе агресивно, документів не пред’явив, а також мав очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки на приладі Drager – 2.40 проміле.

Ще 4 водії мали явні ознаки наркотичного сп’яніння. Всі четверо відмовилися від проходження перевірки, а тому на них склали протоколи за керування в нетверезому стані. Тепер подальшу долю водіїв буде вирішувати суд.

Нагадаємо, що санкція статті 130 КУпАП – керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння передбачає штраф 10 200 гривень та позбавлення права керування строком на 1 рік. У випадку повторного порушення протягом року – 20 400 гривень та позбавлення права керування строком на 3 роки.