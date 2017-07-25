Працівницю податкової, яку зловили з пакетом, набитим грошима, оштрафували на 20 тисяч

Галицький районний суд м. Львова 19 липня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та заступником начальника – начальником Пустомитівського відділення Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Любов Михайлів, яку затримали 24 квітня при отриманні 5,5 тис. грн. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів».

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та призначив їй покарання 20,4 тис. грн штрафу. В повідомленні прес-служби прокуратури спочатку йшлося про ч. 3 ст. 368 ККУ (неправомірна вигода), якою передбачено жорсткіше покарання (порівняння див. в кінці).

Згідно з вироком, вона вимагала $200 за обіцянку здійснити вплив на невстановлену особу в ГУ ДФС у Львівській області для прийняття рішення про швидку та безперешкодну реєстрацію ПП «Львівторф» платником ПДВ.

Її затримали 24 квітня цього року у Львові біля ресторану «Високий замок» при отриманні 5,5 тис. грн. Як повідомляли львівські ЗМІ, при затриманні у неї було вилучено близько 90 тис. грн, які були складені в пакет і походження яких на той момент встановлено не було. Ці гроші було поділено на частини, деякі в конвертах, деякі – перев’язані резинкою, видно на фото.

У вироку вказано, що в конвертах було майже 112,5 тис. грн. У неї також вилучили в службовому кабінеті 12420 доларів, 555 Євро, 2 болгарські леви та 49 тис. грн. Ці всі кошти суд сказав повернути Любов Михайлів. Під час досудового розслідування вона повністю визнала свою вину і погодилась на штраф 20,4 тис. грн.

У прокуратурі Львівської області відмовились від коментаря щодо вилучених коштів при затриманні та в кабінеті працівниці податкової.

У е-декларації Любов Михайлів за 2016 рік вказано, що загалом вона заробила 91,7 тис. грн, а також мала 87 тис. грн готівки. Вона також показала податкові зобов’язання перед ПАТ «УкрСиббанк» на $72,4 тис. Із нерухомості у неї у власності є земельна ділянка у Липниках, там же вона будує будинок площею 242 кв. м, а прописана у львівській квартирі, яка належить Тарасу Михайліву.

ч.3 ст.368 ККУ (було)

карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна

ч. 2 ст. 369-2 ККУ (стало)

караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Джерело фото: НГ.Львів