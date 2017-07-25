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Під час відпочинку в туркомплексі у Карпатах отруїлися 13 людей

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У відпочинковому закладі «Сяйво Карпат», що в с. Красноїлля Верховинського району, отруїлися 13 людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Так, за інформацією «КЗ Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 25 липня близько 04.00 год. до Верховинської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння поступило 13 осіб.

Власне, серед них 5 чоловік (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 р.н.) жителі республіки Німеччина, 6 чоловік (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 р.н.) жителі республіки Польща та 2 українців (2004 – Донецька обл та 1993 р.н. Харківська обл.), які відпочивали у відпочинковому закладі «Сяйво Карпат», що в с. Красноїлля Верховинського району.

Стан потерпілих середньої важкості. Всього у відпочинковому закладі перебувало близько 80 осіб. Причина отруєння людей встановлюється.

На місці події працює МОГ Верховинського РВ У ДСНС в області.

 

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