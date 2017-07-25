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Нині у Львові презентують книгу «Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара»

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Сьогодні, 25 липня, на площі Музейній, 1 у Львівському музеї історії релігії в клубі української греко-католицької інтелігенції о 16:00 год відбудеться презентація книжки Володимира Чистуха «Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара». На презентації буде присутня племінниця Блаженнішого Любомира Марія Рипан. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Програма презентації книги:

16:00 – Слово-благословення Львівського архієпископа і митрополита УГКЦ владики Ігоря (Возняка)

16:15 – Виступ представника від Львівської міської ради

16:30 – Представлення видання – Володимир Чистух

17:00 – родове коріння Гузарів та їхня роль в історичному і культурному розвитку села Завалів – Марія Рипан (племінниця Л. Гузара)

17:20 – доповідь «Навчатися чогось із прикладу наших предків. Блаженнішй Любомир Гузар»

17:0 – заключне слово – Роман Грицевич, голова клубу УГКІ

18:00 – виступ Митрополичого хору Собору святого Юра. Диригент Надія Поворозник.

За детальнішою інформацією звертатись у клуб УГКІ.

Фото: 20 хвилин

 

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