Нині та завтра абітурієнти можуть подавати паперові заяви до вишів, - МОН

25 та 26 липня усі вступники, які не змогли подати електроні заяви, можуть подавати паперові заяви до вишів – незалежно від наявності зареєстрованого особистого електронного кабінету. Таке рішення було ухвалено під час наради Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з представниками приймальних комісій ВНЗ, де обговорювалися ключові проблеми роботи навчальних закладів під час вступної кампанії, передає прес-служба відомства.

«Щоб забезпечити участь усіх вступників у конкурсному відборі, ми надаємо можливість їм упродовж двох останніх днів подавати заяви у паперовій формі – незалежно від того, створювали вони електронний кабінет чи ні. Тобто навіть якщо раніше вступник зареєстрував електронний кабінет, однак не зміг подати необхідні електронні заяви, зараз він може зробити це у паперовій формі. Відповідний лист направлено усім керівникам вищих навчальних закладів», – повідомила Лілія Гриневич.

Також листом врегульовано питання щодо внесення до електронних кабінетів документів, які підтверджують право на зарахування 200 балів з двох вступних випробувань тим вступникам, які є членами збірних команд України і які брали участь у міжнародних олімпіадах, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор.

У тих заявах, де не підтвердилися підстави для нарахування 200 балів, будуть внесені наступні зміни:

– для всіх заяв, які не отримали відмову ВНЗ, буде знято підстави для нарахування 200 балів та перераховано конкурсний бал;

– для всіх заяв, що вже зареєстровані навчальним закладом та які отримали відмову ВНЗ, буде знято підстави для нарахування 200 балів та перераховано конкурсний бал. Заява буде повернута в статус «Зареєстровано у вищому навчальному закладі». Кожен ВНЗ отримає лист з переліком номерів заяв, що були змінені;

– для таких вступників буде заблоковано реєстрацію нових заяв з підставами для нарахування 200 балів. Кожен вступник отримає відповідне повідомлення на електронну пошту, на яку зареєстрований електронний кабінет.