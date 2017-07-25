ОСТАННІ НОВИНИ

Нині та завтра абітурієнти можуть подавати паперові заяви до вишів, - МОН

|

25 та 26 липня усі вступники, які не змогли подати електроні заяви, можуть подавати паперові заяви до вишів – незалежно від наявності зареєстрованого особистого електронного кабінету. Таке рішення було ухвалено під час наради Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з представниками приймальних комісій ВНЗ, де обговорювалися ключові проблеми роботи навчальних закладів під час вступної кампанії, передає прес-служба відомства.

«Щоб забезпечити участь усіх вступників у конкурсному відборі, ми надаємо можливість їм упродовж двох останніх днів подавати заяви у паперовій формі – незалежно від того, створювали вони електронний кабінет чи ні. Тобто навіть якщо раніше вступник зареєстрував електронний кабінет, однак не зміг подати необхідні електронні заяви, зараз він може зробити це у паперовій формі. Відповідний лист направлено усім керівникам вищих навчальних закладів», – повідомила Лілія Гриневич.

Також листом врегульовано питання щодо внесення до електронних кабінетів документів, які підтверджують право на зарахування 200 балів з двох вступних випробувань тим вступникам, які є членами збірних команд України і які брали участь у міжнародних олімпіадах, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор.

У тих заявах, де не підтвердилися підстави для нарахування 200 балів, будуть внесені наступні зміни:

– для всіх заяв, які не отримали відмову ВНЗ, буде знято підстави для нарахування 200 балів та перераховано конкурсний бал;

– для всіх заяв, що вже зареєстровані навчальним закладом та які отримали відмову ВНЗ, буде знято підстави для нарахування 200 балів та перераховано конкурсний бал. Заява буде повернута в статус «Зареєстровано у вищому навчальному закладі». Кожен ВНЗ отримає лист з переліком номерів заяв, що були змінені;

– для таких вступників буде заблоковано реєстрацію нових заяв з підставами для нарахування 200 балів. Кожен вступник отримає відповідне повідомлення на електронну пошту, на яку зареєстрований електронний кабінет.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів