У четвер, 27 липня, очікується вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 9 – 14°, вдень 20 – 25° тепла.
У п’ятницю, 28 липня, прогнозується вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 9 – 14°, вдень 20 – 25° тепла.
Мерія застерігає мешканців бути обережними під час негоди та дотримуватись належних правил безпеки, які збережуть здоров’я і життя.