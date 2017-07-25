На заводах «Укрспирту» виявили «ліваку» на 180 мільйонів

На заводах ДП «Укрспирт» виявили «лівого» спирту на 180 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.

За даними відомства, слідчими та оперативними працівниками податкової міліції у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014110130000014, відносно службових осіб ДП «Укрспирт» за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 і 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) КК України на території 14 областей України проведено санкціоновані обшуки за адресами 41 заводу ДП «Укрспирт».

Участь у заходах брали 430 працівників податкової міліції.

За результатами перевірки працівниками податкової міліції вилучено та залишено на відповідальне зберігання 97 903,1 декалітрів спиртовмісної продукції на орієнтовну суму понад 180 млн. грн., зокрема на:

Вінницька область:

Овечацькому МПД – 15 547,5 декалітрів;

Мартинівському МПД – 27 декалітрів;

Волинська область:

Луцькому МПД – 2 500 декалітрів;

Житомирська область:

Липницькому МПД – 21 500 декалітрів;

Івано-Франківська область

Залучанському МПД – 13 855 декалітрів;

Підгайчиківському МПД – 2 000 декалітрів;

Київська область:

Стадницькому МПД – 9 800 декалітрів;

Червонослобідському МПД – 1 524 декалітрів;

Львівська область:

Рава-Руському МПД – 68 декалітрів;

Борокському МПД – 872 декалітрів;

Сумська область:

Дубов’язівському МПД – 12 957,2 декалітрів;

Хмельницька область:

Довжоцьке МПД – 27 декалітрів;

Черкаська область:

Косарському МПД – 29 646 декалітрів;

Чернігівська область:

Чемерському МПД – 48,5 декалітрів.

Вирішуються питання щодо призначення інвентаризації залишків продукції та сировини, що знаходяться на спиртових заводах, а також проведення експертиз зразків вилученої продукції.

Посадові особи ДП «Укрспирт» сприяли проведенню слідчих дій ДФС та Генеральної прокуратури України.

Як відомо, рішення про проведення вказаних слідчих дій на МПД ДП «Укрспирт» прийнято Шевченківським районним судом м. Києва після отримання у ході досудового розслідування відомостей, які підтверджують факти порушення підприємством діючого законодавства України та ймовірного необлікованого виготовлення продукції.

Оскільки до податкової міліції неодноразово надходила інформація про факти необлікованого виготовлення спирту на спиртових заводах ДП «Укрспирт», обшуки на МПД вказаного державного підприємства проводились не вперше.

Колишні керівники ДП «Укрспирт»: Харт Олександр (у період 2012 – 2014 років) та Лабутін Михайло (у 2014 році) є фігурантами кримінальних проваджень та знаходяться у розшуку.

До того ж, під час документування злочинної діяльності підпільних цехів з виготовлення лікеро-горілчаних виробів працівниками податкової міліції фіксуються факти надходження до них спирту, необліковано виготовленого на потужностях вітчизняних спиртових заводів, який використовується правопорушниками у якості сировини для незаконного виготовлення горілки.

На момент проведення обшуків виробничу діяльність здійснювали 10 МПД ДП Укрспирт, зокрема:

– Овечацьке МПД (Вінницька область);

– Липницьке МПД (Житомирська область);

– Стадницьке МПД (Київська область);

– Вузлівське, Сторонибабське та Струтинське МПД (Львівська область);

– Вишняківське МПД (Полтавська область);

– Дубов’язівське МПД (Сумська область);

– Караванське МПД (Харківське область);

– Новоборовицьке МПД (Чернігівська область).

На 15 спиртових заводах, які на момент проведення заходів не здійснювали виробничу діяльність, встановлені залишки спиртовмісної продукції, зокрема на таких МПД:

– Мартинівське МПД (Вінницька область);

– Луцьке МПД (Вінницька область);

– Залучанське та Підгайчиківське МПД (Івано-Франківська область);

– Червонослобідське МПД (Київська область);

– Борокське і Рава-Руське МПД (Львівська область);

– Козлівське, Кобиловолоцьке, Ковалівське та Марилівське МПД (Тернопільська область);

– Довжоцьке МПД (Хмельницька область);

– Іванківське та Косарське МПД (Черкаська область);

– Чемерське МПД (Чернігівська область);

Для довідки.

Незаконне виготовлення спирту на потужностях легальних спиртових заводів здійснюється з необлікованої сировини, яка закуповується у населення (пшениця, кукурудза тощо) або у цукрових заводів (меляса бурякова) за готівкові кошти.

При цьому здійснюється документальне оформлення операцій щодо закупівлі сировини по значно завищених цінах у фіктивних або пов’язаних з керівниками спиртозаводів суб’єктів господарювання.

Необлікований спирт відвантажується в обхід лічильників, шляхом врізок у заводські комунікації або навмисного виведення таких лічильників з ладу, чи може бути списаним за завищеними нормами втрат під час виробництва.

Також необліковане виготовлення спирту можливе на потужностях заводів, які офіційно звітують про відсутність виробничої діяльності.

Вивезення незаконно виготовленого спирту з спиртових заводів, як правило, здійснюється у неробочий час, коли заводи офіційно не працюють та на його акцизному складі відсутні представники органу ДФС.

Для транспортування незаконно виготовленого спирту можуть використовуватися транспортні засоби, що спеціально обладнані прихованими ємностями.

Триває слідство.

Напередодні повідомлялося, що на заводах «Укрспирту» масові обшуки.