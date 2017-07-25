На Величковського сталася пожежа торфу

Сьогодні на відкритій території на вулиці Величковського, б/н (Шевченківський район) сталося загорання торфу двома осередками, площею 30 кв.м. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Пожежу ліквідовано о 11.31 год. силами одного пожежного підрозділу у складі 4 осіб та 1 одиниці техніки (1 АЦ) від ГУ ДСНС України у Львівській області.

Загалом з початку року у місті зафіксовано 13 пожеж на торфовищах та 60 пожеж сухої рослинності.

Мерія вкотре застерігає, що спалювання сухої трави і листя загрожує виникненням масштабних пожеж в лісах і населених пунктах, що є небезпечним для здоров’я людей. А горіння торфів в сухі весняні і літні періоди завдають значних економічних та екологічних збитків місту і загрожують виникненням надзвичайних ситуацій місцевого рівня.

Фото: exo.in.ua