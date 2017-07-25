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Легкоатлетка зі Львівщини взяла «золото» на юніорському чемпіонаті Європи

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Легкоатлетка Львівщини Ірина Марчак, разом з Іванною Аврамчук, Джойс Кобою та Анастасією Бризгіною, здобула перемогу на чемпіонаті Європи серед спортсменів віком до 20 років. Чемпіонат відбувався 20-23 липня у Гроссето, Італія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Українські спринтери вийшли до фіналу з найкращим результатом серед усіх команд-учасниць. А у вирішальному колі змагань не лише здобули золото, а й встановили юніорський рекорд України і показали найкращий результат світового топ-листа сезону серед юніорок.

У загальному заліку Збірна України посіла третє місце, виборовши шість нагород – чотири золоті, одну срібну і одну бронзову.

Фото: ЛОДА

 

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