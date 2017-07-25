Дорогу від Дрогобича до Стрия обіцяють відремонтувати

Черговою проблемою незадовільного, а подекуди фактично аварійного стану доріг на Львівщині, є ділянка від міста Самбір до Дрогобича, автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір –Дрогобич – Стрий, загальна протяжність котрої становить 97,1км. Відтак, дорогу обіцяють відремонтувати. Про це Львівському порталу повідомили у службі автомобільних доріг у Львівській області.

Зокрема, в межах Самбірського району (на ділянці від м. Самбір до м.Дрогобич) ДП «Львівський облавтодор» провів ремонтні роботи по ліквідації ямковості ін’єкційно-струменевим методом і методом поверхневої обробки. В межах Дрогобицького району в порядку експлуатаційного утримання генпідрядник ДП «Львівський облавтодор» із залученням субпідрядних організацій в найближчий час розпочне ремонт даної ділянки дороги. Буде проведено регенерацію та розпушування існуючого покриття, що в подальшому буде слугувати основою для влаштування асфальтобетонного покриття при виконанні робіт з поточного середнього ремонту.

Служба автомобільних доріг працює над оголошенням тендеру на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту ділянки від Самбора до Дрогобича (км49+689 – км78+591), загальною протяжністю 28,9км, який відбудеться в найближчий час.