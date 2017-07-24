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«Живодеру», який підвісив кота на дереві і бив гумовим шлангом, дали півроку

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За участі Київської місцевої прокуратури №1 Голосіївський районний суд Києва у понеділок, 24 липня, оголосив обвинувальний вирок зловмиснику, обвинуваченому у жорстокому поводженні з тваринами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Як встановлено досудовим розслідуванням, місцевий мешканець, перебуваючи у дворі свого будинку, підвісив кота на дереві та жорстоко побив його гумовим шлангом, спричинивши тварині численні переломи кісток та закриту черепно-мозкову травму.

Знущання над твариною вдалося припинити завдяки втручанню випадкових свідків, які зняли дії чоловіка на відео та викликали правоохоронців.

Судова-психіатрична експертиза підтвердила, що дії обвинуваченого були свідомими, цілеспрямованими та послідовними.

Відтак, за результатами судового розгляду зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України та призначено максимальне суворе покарання у вигляді 6 місяців арешту.

Фото: прокуратура

 

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