Від початку року поліцейські вилучили у мешканців Львівщини понад сорок одиниць зброї

На Львівщині від початку року правоохоронці вилучили з незаконного обігу більше сорока одиниць зброї. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зброю, боєприпаси та вибухівку, що зберігаються незаконно, поліцейські вилучають під час перевірок, проведення спеціальних заходів, а також під час проведення місячників добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки.

Під час проведення заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної обстановки у Львові та в області, а також з метою вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, працівники поліції Львівщини від початку року виявили та вилучили з незаконного обігу:

– 43 одиниці вогнепальної зброї, з яких:

– 1 автомат;

– 6 карабінів та гвинтівок, з них один обріз;

– 17 пістолетів та револьверів;

– 18 одиниць мисливської гладкоствольної зброї (з яких 4 обрізи та одна саморобна рушниця);

– 10 гранат;

– 2 гранатомети;

– 28 одиниць холодної зброї (з них кастети-4, ножі-24);

– 8031 од. боєприпасів до вогнепальної зброї різних калібрів.

«Від початку року правоохоронці здійснили майже вісім тисяч перевірок осіб, які перебувають на обліку як власники мисливської нарізної, гладкоствольної, газової зброї та пристроїв для відстрілу гумових куль. Виявлено майже 1200 фактів порушення адміністративного законодавства, при цьому у порушників вилучено 34 одиниці зброї і накладено штрафів на суму майже сорок тисяч гривень. Окрім того, встановлено сім власників зброї, які зловживають спиртними напоями, порушують громадський порядок і в зв’язку з цим у них анульовано дозволи на зберігання зброї», – розповів начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції Віктор Катерина.

Також, під час інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців Львова та області, а також першого етапу місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів громадяни добровільно здали правоохоронцям 103 одиниці зброї, що зберігалась незаконно. З них:

– мисливської нарізної – 20 од.,

– мисливської гладкоствольної – 80 од.,

– холодної – 1 од.,

– пневматичної – 2 од., а також

– боєприпасів різних калібрів – 317 од., та

– одну гранату РГД-5.

Окрім того, громадяни здали у відділи поліції 52 одиниці зареєстрованої зброї.