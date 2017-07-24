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В Україні запрацював новий мобільний оператор

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Міжнародний мобільний оператор LycaMobile оголосив про початок роботи в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт компанії, передає Громадське.

Lycamobile є віртуальним оператором, тобто для роботи використовує інфраструктуру іншого оператора.

Надання послуг здійснюватиметься через карти дочірньої компанії «Укртелекому» оператора «Трімоб». При відсутності покриття «Трімоб» Lycamobile буде працювати через «Vodafone Україна» — для цього Lyca Group підписала з оператором угоду про внутрішній роумінг.

Як передає AIN, на прес-конференції з нагоди відкриття представили тарифи компанії.

Поки Lycamobile пропонує лише один пакет за 130 грн/місяць, який включає 16 ГБ інтернету, 300 хвилин дзвінків і 300 SMS. Тариф діє у всіх країнах присутності оператора (перелік країн можна подивитися на сайті Lycamobile). Також можна замовити від 1 до 10 ГБ трафіку за додаткову плату понад вищезазначених 16 ГБ, а за +25 грн отримати додаткові 100 хвилин.

Пізніше компанія збирається запустити ще 5-6 тарифів.

У компанії сподіваються, що для українців Lyca стане другою SIM-картою для міжнародних дзвінків. За рік Lycamobile планує залучити 1 млн українських абонентів. Щоб почати спілкуватися з тарифів Lycamobile, потрібно поповнити SIM-карту щонайменше на 100 грн.

Фото: Itc

 

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