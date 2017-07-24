У соцзахисті Львова нагадують про втрату субсидій через борги за комунальні

Заступник начальника управління соціального захисту ЛМР Леся Дронь нагадує мешканцям Львова, якщо в одержувача субсидій є протермінована понад два місяці заборгованість з оплати послуг, то субсидія на наступний термін не призначається. Про це вона повідомила сьогодні, 24 липня, під час прес-конференції, передає Львівський портал.

«Важливим фактором, який маємо з 1 травня 2017 року, є протермінована понад два місяці заборгованість за житлово-комунальні послуги, яка, на жаль, не надає право окремим сім’ям на те, щоб вони отримали житлову субсидію з 1 травня. Відділи соціального захисту отримують списки таких родин, які мають протерміновану понад два місяці заборгованість. Такі сім’ї на підставі списків надавачів послуг повідомлені відділами соцзахисту. Перша стадія повідомлення – це квитанція надавача послуг: кожен мешканець, який отримує квитанцію про нарахування плати за ту чи іншу послугу бачить, що має заборгованість. Друга інстанція, яка повідомляє мешканця про необхідність оплати заборгованості чи укладення договору, – відділи соцзахисту», – розповіла вона.

Так, за словами Лесі Дронь, є борги у розмірі 5-10 грн, а є – і понад 30-40 тис. грн.

Отож, в управлінні соцзахисту наголошують, якщо протягом двох місяців споживач документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, субсидія йому призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії. Проте заборгованість впливає на право призначення субсидії лише тим, які отримували її в попередньому періоді. Тим, які не отримували субсидії і звертаються вперше, субсидія призначатиметься незалежно від наявності заборгованості.

«Є категорія мешканців, які не погоджуються з тим, який розмір плати за послуги їм нараховують. Наприклад, було таке, що ОСББ (надавач послуг) прислав мешканцю плату за утримання підвалу, яким той користується, а останній каже , що не повинен оплачувати цю заборгованість. Надавач послуг подає нам цього жителя, як такого, що не сплатив за житлово-комунальні послуги, відповідно, ми не маємо правових підстав призначати таким мешканцям житлову субсидію», – сказала Леся Дронь.

За її словами, мешканці, які мають заборгованість, мають з’ясовувати питання заборгованості не з відділом соціального захисту, який не має правових підстав у такому випадку призначити субсидію, а з надавачем послуг.

Довідка:

Найважливіші акценти у призначенні субсидій (чинні з травня 2017 року):

– Тепер для призначення субсидії потрібна інформація про доходи за 4 квартали до моменту звернення, а не за попередній календарний рік, як було раніше;

– Для домогосподарств, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, опалювального період розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно. Для тих, які мають центральне опалення, керуватимуться розпорядженням міського голови про початок/закінчення опалювального періоду;

– Якщо в одержувача є протермінована понад два місці заборгованість з оплати послуг, то субсидія на наступний строк не призначається, про що його інформують. Якщо протягом двох місяців споживач документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, субсидія призначається йому з дати закінчення дії попередньої субсидії. ПРОТЕ заборгованість впливає на право призначення субсидії лише тим, які отримували її в попередньому періоді. Тим, які не отримували субсидії і звертаються вперше, субсидія призначатиметься незалежно від наявності заборгованості;

– Передбачена монетизація субсидії для ощадливих субсидіантів за зекономлені ними електроенергію та газ. До 1 вересня вони мають звернутися до відділу соціального захисту і написати заяву, де вказати спосіб отримання цих коштів – або на банківський рахунок, або на поштове відділення. Таких домогосподарств є понад 18 тисяч на загальну суму відшкодування 11 млн. грн. Проте кошти на монетизацію субсидій ще не надійшли, як і ще не має порядку їх повернення. Тому зараз збирають заяви від мешканців на повернення цих зекономлених коштів.

«Якщо людина зекономила за газ, до прикладу, 1000 гривень, то отримає лише 695 гривень, бо решта повертається до державного бюджету. Якщо зекономили на електроенергії 300 гривень, то отримують 135 гривень, а решта також повертається до держбюджету. Також це можуть бути і 1, і 2 і 5, а може і 695 зекономлених гривень тощо. Все це розписано у постанові Кабміну, бо максимальна сума відшкодування за 100 куб. метрів газу – 695 гривень 79 копійок, за 150 кВт електроенергії – 135 гривень. Мінімальна – від 1 гривні», – пояснює заступник начальника управління – начальник відділу пільг, соціальних допомог та компенсаційних виплат управління соціального захисту ЛМР Леся Дронь.

– Для орендарів житлового приміщення (будинку) субсидія призначається за наявності договору найму (оренди) з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму. На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням орендаря. «Майже усі мешканці, які до 1 травня зверталися із заявами і подавали договір-оренди, усі вони 100-% повідомлені про необхідність подання договору і заяви на наступний період. Тому на наступний термін призначення субсидії необхідно знову подати договір, заяву і декларацію про доходи членів сім’ї»,- наголосила Леся Дронь.

Хто має право на субсидії? Кожна сім’я може звернутись з заявою про призначення субсидії. Не матимуть права на субсидію лише ті сім’ї, у яких будь-хто з членів сім’ї упродовж 12 попередніх місяців (до місяця призначення субсидії) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, телефонного (втому числі мобільного) зв’язку на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень. Важливо зауважити, що при цьому не враховується оплата житлово-комунальних послуг та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності.

Разом з тим нагадуємо, що громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про:

– зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

– зміну соціального статусу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

– переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

– переліку підприємств – виробників/виконавців житлово-комунальних послуг;

– купівлю товарів або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за

– призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення): купівля земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу, будматеріалів, інших товарів довгострокового вжитку, телефонного зв’язку.

У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява і декларація.

За детальнішою інформацією щодо призначення субсидії можна звертатись до районних відділів соціального захисту м. Львова. Контактні телефони:

Галицький відділ: тел.: 261-44-50 (вул. Ф. Ліста, 5);

Залізничний відділ: тел.: 295-82-28 (вул. Виговського, 34);

Личаківський відділ: тел.: 235-71-62 (вул. Театральна, 10);

Франківський відділ: тел.: 237-50-81(вул. Ген. Т.Чупринки, 85);

Сихівський відділ: тел.: 254-64-80 (просп. Червоної Калини, 66);

Шевченківський відділ: тел.: 252-28-40 (вул. Липинського, 11).

Прийом мешканців у «Єдиних приймальнях» проводиться: в понеділок – з 13 до 19 год., з вівторка по четвер – з 8 до 19 год. Записатись на прийом в режимі он-лайн та дізнатись більше інформації про різні види допомог можна на сайті «Львів соціальний»: http://social.lviv.ua/