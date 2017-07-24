У «Шегинях» затримали африканця, що прямував до Польщі з паспортом англійця

Вчора, в пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, прикордонники попередили незаконний перетин кордону африканця з чужим паспортним документом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

В ході перевірки документів у пасажирів, які слідували до Польщі рейсовим автобусом, увагу прикордонників привернув чорношкірий громадянин, який подав на перевірку паспорт громадянина Великої Британії. В ході ідентифікації особи інспектор зауважив, що фотокартка у паспорті суттєво відрізняється від рис обличчя пред’явника.

Чоловіка було запрошено на співбесіду, причому спілкуватись англійською мовою «псевдо-британець» теж відмовився, вдаючи що не розуміє прикордонників. Крім того в базах даних правоохоронців не значилось відомостей щодо приїзду зазначеного подорожуючого до України.

Громадянина було затримано в адміністративному порядку до встановлення особи та притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Фото: ДПСУ