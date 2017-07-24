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У Львові патрульні затримали рецидивіста, який майже два місяці перебував у розшуку

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У Львові патрульні затримали чоловіка, що перебував у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

В ніч на 23 липня на вулиці Студентській патрульні побачили підозрілу особу. Чоловік помітно нервував і всіляко намагався уникнути зустрічі з поліцейськими. Коли його зупинили та перевірили у базах данних, то з’ясувалося, що він у розшуку з 31 травня 2017 року. Чоловік ухиляється від відбування покарання за ст.395 ККУ (Порушення правил адміністративного нагляду.Самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду, а також неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з місць позбавлення волі, – караються арештом на строк до шести місяців).

Чоловік раніше судимий за наркотики та грабіж і вийшов з місць позбавлення волі минулого року. Громадянина затримали і доставили у Личаківськи відділ поліції.

Фото: патрульна поліція Львова

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