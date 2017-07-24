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У Львові на підлітка впали футбольні ворота: дитину госпіталізували

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На території спортивного комплексу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності травмувався 12-річний хлопець.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 23 липня о 12:19 год. у м. Львові на  вул. Клепарівська, 35 (Шевченківський район) на території спортивного комплексу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності внаслідок падіння поперечини футбольних воріт отримав травму житель м. Львова , 2005 року народження та госпіталізований в Львівську МДКЛ. Стан потерпілого середнього ступеня  важкості. Причини події з’ясовуються.

Фото: Експрес-онлайн

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