У Львові на підлітка впали футбольні ворота: дитину госпіталізували

На території спортивного комплексу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності травмувався 12-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 23 липня о 12:19 год. у м. Львові на вул. Клепарівська, 35 (Шевченківський район) на території спортивного комплексу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності внаслідок падіння поперечини футбольних воріт отримав травму житель м. Львова , 2005 року народження та госпіталізований в Львівську МДКЛ. Стан потерпілого середнього ступеня важкості. Причини події з’ясовуються.

Фото: Експрес-онлайн