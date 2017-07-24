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У Львові комунальники досі ліквідовують наслідки п’ятничної негоди

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У Львові 21 липня пройшов буревій, який зірвав дах з балкону будинку у Личаківському районі та повалив 20 дерев, що спричинило пошкодження 5-ти автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Під час негоди, що трапилась у п’ятницю, було повалено 17 дерев у Личаківському районі, одне з яких впало і пошкодило машину, також два автомобілі пошкодив дах, який зірвало вітром. У Галицькому районі на проспекті Свободи буревій повалив 3 дерева, 2 з яких впало на машину.

Комунальні служби на вихідних прибрали дерева у Галицькому районі та відтягли у Личаківському, щоб не створювати незручностей для водіїв та пішоходів. Станом на сьогодні завершується ліквідація наслідків буревію, що трапився у п’ятницю», – зазначила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

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