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У Львові 18-річна дівчина на іномарці влетіла в електроопору

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У Львові дівчина на іномарці в’їхала в електроопору трамвайної лінії. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та її пасажирка отримали тілесні ушкодження, обидві госпіталізовані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Сихівський відділ поліції 22 липня о 02.44 надійшла інформація від диспетчера швидкої медичної допомоги про дорожньо-транспортну пригоду.

Правоохоронці попередньо встановили, що на проспекті Червоної Калини автомобіль «Шкода-Октавіа А5» в’їхав у бетонну електроопору трамвайної лінії.

Внаслідок ДТП 18-річна львів’янка, яка кілька днів тому одержала посвідчення водія і знаходилася за кермом легковика, госпіталізована в травматологічне відділення лікарні з діагнозом: забій грудної клітки та забійні рани обох колінних суглобів. Її пасажирка, 19-річна місцева мешканка, отримала забій грудної клітки та поміщена у нейрохірургію.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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