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Ремонт перехрестя Личаківська-Мечникова. Відкриття знову відтермінували

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Відкриття для проїзду перехрестя вул. Личаківська-Мечникова перенесено на кінець липня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив Олексій Хміль, начальник відділу із зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівавтодор», компанія-підрядник ТзОВ «Онур» не встигла завершити роботи з підключення нового колектора через сильні зливи. На цій ділянці відкриті лише хідники для пішоходів. Натомість відкрити перехрестя для проїзду трамваїв та автотранспорту планують до кінця липня.

Нагадаємо, з 25 березня розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Триватимуть роботи 8 місяців. Орієнтовна вартість робіт 6 млн. євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі і, найголовніше – ремонт усіх комунікацій, зокрема колектора.

Ремонт дороги здійснюється у три етапи. Перший етап – це роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап –  роботи на ділянці до вул. Б.Котика. І третій етап – від вул. Б.Коти до вул. Пасічної.

Зараз основні роботи зосередженні на перехресті вул. Личаківської і Мечникова. Тут замінено 30 м колектора, діаметром 1200 мм, який знаходився на глибині 7,5 м.

 

 

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