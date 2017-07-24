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Під дачі для воїнів АТО затвердили детальний план території біля Львова

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Львівська ОДА затвердила детальний план території для забезпечення потреб воїнів АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Враховуючи матеріали розгляду пропозицій, поданих у межах громадських обговорень, розглянувши детальний план на засіданні архітектурно-містобудівної ради, Львівська обласна державна адміністрація видала розпорядження, згідно з яким затверджено план території земельних ділянок, що розташовані за межами населеного пункту м. Львова на вул. Замарстинівській на території Львівської міської ради для забезпечення потреб воїнів АТО.

Земельні ділянки надаватимуть під будівництво дач.

 

 

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