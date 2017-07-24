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На заводах «Укрспирту» масові обшуки

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Податкова та Генпрокуратура проводить спецоперацію на ДП «Укрспирт». Правоохоронці обшукують 41 завод на предмет виготовлення «лівого» спирту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

«Розпочали масштабний наступ на тіньовий ринок спирту. Саме зараз на 41 спиртзаводі тривають обшуки. Спецоперація, яку податкова міліція проводить під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, спрямована на припинення протиправної діяльності у сфері незаконного виробництва та реалізації підакцизної продукції», – повідомив він.

За його словами у спецоперації задіяно 430 працівників податкової міліції.

«Лівий» спирт виготовляється з необлікованої сировини, продається за готівку. Існування такого тіньового ринку у спиртовій галузі призводить до мільярдних втрат державного бюджету та несе серйозні ризики для здоров’я населення через неякісну продукцію, яку з нього виготовляють. В спецоперації задіяно 430 працівників податкової міліції», – повідомив він.

Про результати обшуків буде повідомлено згодом.

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