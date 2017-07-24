На Сколівщині перекинулась вантажівка

На Львівщині перекинулась фура. Водій та пасажир внаслідок аварії отримали тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 липня близько шостої години ранку на автодорозі «Турка-Пісочна» у Дрогобицькому районі між селами Солонсько та Довге.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій сідельного тягача «Рено» з напівпричепом, 35-річний мешканець Сколівського району, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, після чого вантажівка перекинулась.

Внаслідок ДТП водій автомобіля отримав закриту черепно-мозкову травму, а його пасажир, 38-річний мешканець Дрогобицького району – закритий перелом ребер та передпліччя.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.