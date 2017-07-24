На перевантажувальній станції у Львові накопичилось 6 тисяч тонн сміття

Станом сьогодні на ранок переповненими сміттям є 52 контейнерних майданчики житлового фонду. Це 4% від загальної кількості майданчиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Це 12 майданчиків у Сихівському районі, 36 майданчиків у Шевченківському та 4 майданчики у Франківському районі.

Також сміття не вивезено із 1 контейнерного майданчика закладів охорони здоров’я та 1 майданчика закладів освіти.

Як повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, кількість сміття на перевантажувальній станції компанії «АVЕ», що на вул. Північній, зросла орієнтовно до 6 тис. тонн. Десять днів тому та станції було накопичено близько 4 тис. тонн.

Нагадаємо, загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду, 116 сміттєвих майданчиків закладів освіти і 23 сміттєвих майданчики закладів охорони здоров’я.

З 1 липня цього року вивезення сміття у Львові координує Львівська ОДА.