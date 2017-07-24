ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині «ВАЗ» збив пенсіонерку та двох дітей

|

Вчора, 23 липня, у селі Муроване автомобіль «ВАЗ» збив 87-річну жінку та двох дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

23 липня о 19:05 год. в селі Муроване Сокальського району 63-річний водій легкового автомобіля «ВАЗ», місцевий житель, здійснюючи рух заднім ходом скоїв наїзд на людей. Внаслідок події постраждали три особи, з них дві  дитини, всі жителі  с. Муроване, а саме:

– 87-річна жінка, після надання медичної допомоги відпущена додому;
– 2-річна дитина, отримала травми ,після надання медичної допомоги відпущена додому;
– 5-річна дитина, отримав травми, госпіталізований в реанімаційне відділення Червоноградської МЛ.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів