На Львівщині «ВАЗ» збив пенсіонерку та двох дітей

Вчора, 23 липня, у селі Муроване автомобіль «ВАЗ» збив 87-річну жінку та двох дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

23 липня о 19:05 год. в селі Муроване Сокальського району 63-річний водій легкового автомобіля «ВАЗ», місцевий житель, здійснюючи рух заднім ходом скоїв наїзд на людей. Внаслідок події постраждали три особи, з них дві дитини, всі жителі с. Муроване, а саме:

– 87-річна жінка, після надання медичної допомоги відпущена додому;

– 2-річна дитина, отримала травми ,після надання медичної допомоги відпущена додому;

– 5-річна дитина, отримав травми, госпіталізований в реанімаційне відділення Червоноградської МЛ.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.