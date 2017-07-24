Ми вивозимо сміття вдічі дешевше, ніж це робили чиновники міської влади, - Синютка

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка похизувався, що йому вдається вивозити сміття вдвічі дешевше, ніж це робили мерія Львова. Про це заявив сьогодні, 24 липня, на брифінгу, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми перерахували за 14 днів 5,4 млн грн. з тією субвенції, яка перерахована Львовом для забезпечення організації вивозу ТПВ. Це означає, що в середньому в місяць ми повинні використовувати від 10 до 15 мільйонів, що є в два рази менше ніж та сума, яку використовували чиновники Львівської міської ради на перевезення сміття. Тим самим ми не допустимо розкрадання, а зекономлені кошти ми скеруємо як субвенцію на розвиток тих міст, які допомагали Львову в цій проблемі», – зазначив Синютка.