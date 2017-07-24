ОСТАННІ НОВИНИ

Ми вивозимо сміття вдічі дешевше, ніж це робили чиновники міської влади, - Синютка

|

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка похизувався, що йому вдається вивозити сміття вдвічі дешевше, ніж це робили мерія Львова. Про це заявив сьогодні, 24 липня, на брифінгу, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми перерахували за 14 днів 5,4 млн грн. з тією субвенції, яка перерахована Львовом для забезпечення організації вивозу ТПВ. Це означає, що в середньому в місяць ми повинні використовувати від 10 до 15 мільйонів, що є в два рази менше ніж та сума, яку використовували чиновники Львівської міської ради на перевезення сміття. Тим самим ми не допустимо розкрадання, а зекономлені кошти ми скеруємо як субвенцію на розвиток тих міст, які допомагали Львову в цій проблемі», – зазначив Синютка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів