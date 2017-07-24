Мешканців Львівщини попереджають про грозові зливи та сильні шквали

Завтра, 25 липня, мешканцям Львівщини обіцяють сильні дощі, грози та шквали. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

25 липня за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області сильні дощі, по півдню території дуже сильні. Грози, подекуди пориви південно-східного вітру та шквали 15 – 20 м/с, град.

ГУ ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

«Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження», – наголошують рятувальники.

Фото: ДСНС