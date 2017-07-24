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Львівські лучники привезли чимало нагород з чемпіонату України

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Днями, у Черкасах, завершився Чемпіонат України зі стрільби з лука. Представники Львівщини у командних та особистих змаганнях здобули низку нагород. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, одразу двоє спортсменів із Львівщини Георгій Іваницький та Маркіян Івашко піднялися на п’єдестал пошани, виборовши переможні 1 та 2 місце.

В командних змаганнях звання чемпіона України здобула друга збірна Львівської області, яку представили Маркіян Івашко, Роман Шеремет, Ярослав Мокринський. Жіноча збірна Львівщини у складі Катерини Соколенко, Вероніки Марченко та Соломії Трапезнікової вибороли «срібні» нагороди.

Фото: ЛОДА

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