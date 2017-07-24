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Львів’ян попереджають: трамваї №8 і №2 не курсують по маршруту

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Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», через аварійну ситуацію на електричній підстанції ПАТ «Львівобленерго» не курсують за встановленим маршрутом трамваї №8 та №2. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«О 16.45 год. перестали курсувати трамваї №8 та №2 за звичним маршрутом через аварійну ситуацію на електричній підстанції ПАТ «Львівобленерго». Частина вагонів, яким вдалося розвернутися, курсують за іншими маршрутами. Скільки часу триватиме така ситуація не відомо. Зараз ремонтні бригади «Львівобленерго» працюють на підстанції. Після усунення усіх недоліків та відновлення роботи підстанції буде відновлено рух трамваїв №8 та №2 за звичним маршрутом», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю.

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