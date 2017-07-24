Кав’ярня, йога-клуб та фотостудія для тварин: як жінки-переселенки відкрили власний бізнес на Львівщині

На Львівщині троє жінок-переселонок у межах проекту «Інноваційна програма розвитку підприємництва внутрішньо переміщених жінок у сільській місцевості» започаткували власний бізнес. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Підприємливі жінки, які покинули свої домівки внаслідок військових дій на Сході України та анексії АР Крим, відкрили кав’ярню, йога-клуб та фотостудію для тварин.

«Я дуже хотіла фотографувати кішок, собак у студії. Чимало студій цього не дозволяють. Ми пройшли дуже цікаве навчання, мене підтримали і вже зараз у мене є необхідне обладнання для зйомки домашніх улюбленців. Також я співпрацюю з ЛКП та волонтерами і ми вже прилаштували багато собак та цуценят. Так завдяки моїм фото тварини знаходять свій дім»,- розповіла Наталя Кузнецова, відкриває першу у Львові фотостудію для тварин, внутрішньо переміщена із Донецька.

Загалом жінки отримали по 1000 євро кожна для реалізації своїм задумів. Організатори проекту не лише сприяли консультуванню учасників, але й супроводжували їх на кожному етапі реалізації задуму.

«Особливістю проекту було впровадження менторської підтримки успішних бізнесменів, які консультували учасників з питань запровадження власної справи. Проекти, які ми обрали, вирізнялися оригінальністю, а також робили акцент на розвитку регіонів Львівщини. Відтак втілення підтриманих ідей внутрішньо переміщених осіб дозволить не лише створити місця для дозвілля, а й стане платформою для налагодження комунікації між мешканцями і особами, які в силу обставин, знаходять тут свій дім», – зазначила Наталія Проць, виконавчий директор ГО «Центр просвітництва та розвитку людини», керівник проекту.

Проект реалізовується ГО «Центр просвітництва та розвитку людини» у співпраці з ГО «Фундація прав людини», за підтримки МЗС Литовської Республіки, Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА, Львівського обласного центру зайнятості.

Зазначимо, що вже у серпні стартує новий проект для внутрішньо переміщених осіб, який передбачає менторську, фінансову підтримку та навчальний візит до Естонії представників кращих проектів.

Фото: ЛОДА