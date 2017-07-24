«Карпати» програли «Ворсклі» у домашньому матчі

У Львові завершився черговий матч 2-го туру чемпіонату України з футболу, в якому «Карпати» приймали полтавську «Ворсклу». Гра завершилась поразкою «зелено-білих», пише Футбол 24.

З перших хвилин за «левів» дебютував захисник Олександр Осман. Вже колишній оборонець Карпат Микола Матвієнко теж вийшов у стартовому складі своєї нової команди. Тренер львів’ян Серхіо Наварро через травми не міг розраховувати на Ксьонза, Грисьо та Кортеджано.

На 2 хвилині Чачуа ледве не відкрив рахунок, але стійка врятувала гостей. Момент полтавчан завершився голом: Ребенок подав на голову Шарпару, а В’ячеслав скинув під удар Коломойцеві! Хвилин через десять леви розпочали позиційну атаку, яка завершилася розрізним пасом Худоб’яка на уругвайця Рібаса – 1:1. За десять хвилин до кінця першої половини Ребенок змарнував чудовий шанс, програвши дуель Мисаку.

На старті другого тайму Аркес втратив м’яча, і помилкою іспанця сповна скористався Шарпар. У компенсований час Одарюк після розіграшу штрафного встановив остаточний рахунок. У наступному турі на Карпати очікує зустріч з Динамо. Команда Сачка чекатиме на візит Зірки.

Фото: Футбол 24