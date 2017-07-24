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Доки у Києві «думають», Ryanair ще більше знижує ціни на польоти у Європі

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Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair відзвітувала про зростання квартального прибутку, та попередила про нове зниження тарифів, передає Reuters.

Зростання квартального прибутку компанії склало 55% на тлі підйому середніх тарифів на 1%. Відтак Ryanair вже попередила конкурентів, що в найближчі місяці може знизити тарифи до 9% в річному вираженні.

«Це конкурентний ринок. Тарифи можуть знизитися на 7, 8, можливо, навіть 9%», – сказав фінансовий директор Ryanair Ніл Сорахан.

Він додав, що зниження тарифів в річному вираженні, швидше за все, складе в середньому 8% за шість місяців, що завершуються 31 березня 2018 року.

Прибуток після вирахування податків за три місяці, що завершилися в червні, склав 397 млн ​​євро, в той час як аналітики в середньому чекали на показник в 366 млн євро.

Як повідомляв Львівський портал раніше, авіакомпанія Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль»та чинним директором Павлом Рябікіним. В авіакомпанії зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі «Міжнародні авіалінії України», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

Після різкої заяви міністра інфраструктури «Необхідно визначитися: ми за євроінтеграцію і світових інвесторів чи ми за «Хонку», прем’єр міністр України Володимир Гройсман таки ініціював поновлення переговорів. Лише після цього «Бориспіль» відновив переговори з Ryanair…

Кореспондент

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